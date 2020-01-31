Посол передал избранному президенту Греции поздравления Путина

"В поздравлении, в частности, подчеркивается, что российско-греческие отношения основываются на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Выражается уверенность, что деятельность Сакелларопулу во главе греческого государства будет способствовать развитию конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Грецией", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.