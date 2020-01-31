Посол передал избранному президенту Греции поздравления Путина

АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов в пятницу был принят избранным президентом Греческой Республики Екатериной Сакелларопулу и передал поздравительную телеграмму президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с ее избранием на высший государственный пост, сообщило российское посольство.
"В поздравлении, в частности, подчеркивается, что российско-греческие отношения основываются на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Выражается уверенность, что деятельность Сакелларопулу во главе греческого государства будет способствовать развитию конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Грецией", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
"В ходе встречи были затронуты некоторые вопросы российско-греческих отношений", - сообщило посольство.
Сакелларопулу стала первой женщиной на посту президента Греческого государства. За ее избрание парламент Греции проголосовал 22 января. По конституции, президента Греции выбирает сроком на пять лет парламент. Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Основная власть принадлежит премьер-министру.
До избрания Сакелларопулу была председателем Государственного совета - высшего административного суда Греции.
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