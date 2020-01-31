В правительстве уточнили информацию о штабе по борьбе с коронавирусом

"В связи с появившейся в СМИ информацией о создании руководителем ФМБА России В.И. Скворцовой штаба по предупреждению распространения коронавируса в стране пресс-служба правительства РФ сообщает, что 27 января с.г. поручением председателя правительства РФ был создан единый оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства РФ - председатель штаба Т.А.Голикова", - сообщили в пресс-службе кабмина.