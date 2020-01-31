В правительстве уточнили информацию о штабе по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Единственным официальным штабом по борьбе с коронавирусом в России является созданный 27 января штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили в пресс-службе правительства РФ.
"Созданный 27 января с.г. штаб является единственным официальным штабом по борьбе с коронавирусом в России. Первое заседание штаба состоялось 29 января, второе – 31 января", - сообщили в пресс-службе кабмина.
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"В связи с появившейся в СМИ информацией о создании руководителем ФМБА России В.И. Скворцовой штаба по предупреждению распространения коронавируса в стране пресс-служба правительства РФ сообщает, что 27 января с.г. поручением председателя правительства РФ был создан единый оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства РФ - председатель штаба Т.А.Голикова", - сообщили в пресс-службе кабмина.
В состав штаба также вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, заместитель директора Службы внешней разведки РФ Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. В России заболевших нет.
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