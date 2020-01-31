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В Боливии четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Боливии четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом

16:00 31.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЛа-Пас
Ла-Пас
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Ла-Пас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом в Боливии, сообщает издание Pagina siete.
Трагедия произошла утром в пятницу на трассе Корипата-Ла-Пас.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
Девятнадцать человек получили различные ранения и были отправлены в ближайшие больницы. Среди них пятеро детей.
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