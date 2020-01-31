В Боливии четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом в Боливии, сообщает издание Pagina siete.
Трагедия произошла утром в пятницу на трассе Корипата-Ла-Пас.
#LoÚltimo— La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) January 31, 2020
Un camión se accidenta en la ruta Coripata-#LaPaz, a la altura de la represa de Incachaca. Se informa de varios fallecidos y heridos, que ahora son atendidos en el Hospital Arco Iris. Foto: FmBolivia pic.twitter.com/zLPpkZ47G3
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
Девятнадцать человек получили различные ранения и были отправлены в ближайшие больницы. Среди них пятеро детей.