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На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ
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РИА Новости

На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ

16:00 31.01.2020 (обновлено: 18:29 31.01.2020)
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© Доминик БутенЗимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
© Доминик Бутен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутата Рады Юлию Левочкину нельзя исключить из состава представителей Украины в ПАСЕ, заявила глава делегации Елизавета Ясько.
Так она прокомментировала призывы лишить Левочкину места за то, что она проголосовала за восстановление полномочий российских парламентариев в Ассамблее.
Ясько объяснила, что, исключив Левочкину, украинская делегация утратит свои полномочия, так как ее состав формируется из представителей всех фракций Рады по квотному принципу.
"Ни я, ни кто другой не вправе включать или исключать кого-то", — написала она в фейсбуке.
Глава делегации не стала более детально комментировать действия коллеги.
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Голосование о ратификации полномочий России в ПАСЕ прошло в среду. В поддержку решения выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.
По данным украинских СМИ, Левочкина также поддержала "новую санкционную процедуру", которая "практически уничтожает возможность наложить санкции" против Москвы в дальнейшем. Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.
Россию лишили некоторых прав в Ассамблее после присоединения Крыма, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом прошлого года права россиян были восстановлены в полном объеме.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
4911366536
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Елизавета ЯськоЮлия ЛевочкинаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О как со свободой словом, чуть шо не так, сразу шум и крикИ: "-долой, вон, гнать таких", вот она демократия)
31 января, 16:24
Metų Laikai
5011100
Даже немного страшненько становится за этого адекватного человека. Я думал, в этой "клоаке" никого уже не осталось.
31 января, 17:00
Игорь Паньжин
3500000
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