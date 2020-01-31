На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутата Рады Юлию Левочкину нельзя исключить из состава представителей Украины в ПАСЕ, заявила глава делегации Елизавета Ясько.
Так она прокомментировала призывы лишить Левочкину места за то, что она проголосовала за восстановление полномочий российских парламентариев в Ассамблее.
Ясько объяснила, что, исключив Левочкину, украинская делегация утратит свои полномочия, так как ее состав формируется из представителей всех фракций Рады по квотному принципу.
"Ни я, ни кто другой не вправе включать или исключать кого-то", — написала она в фейсбуке.
Глава делегации не стала более детально комментировать действия коллеги.
Голосование о ратификации полномочий России в ПАСЕ прошло в среду. В поддержку решения выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.
По данным украинских СМИ, Левочкина также поддержала "новую санкционную процедуру", которая "практически уничтожает возможность наложить санкции" против Москвы в дальнейшем. Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.
Россию лишили некоторых прав в Ассамблее после присоединения Крыма, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом прошлого года права россиян были восстановлены в полном объеме.