На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ

Голосование о ратификации полномочий России в ПАСЕ прошло в среду. В поддержку решения выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.

Россию лишили некоторых прав в Ассамблее после присоединения Крыма, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом прошлого года права россиян были восстановлены в полном объеме.