Белорусский премьер обсудит с Мишустиным вопросы сотрудничества

АЛМА-АТЫ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас намерен обсудить с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным чувствительные вопросы двустороннего сотрудничества.
"Сегодня нужно обсудить целый ряд вопросов, включая вопросы, которые пересекаются с евразийской повесткой - это вопросы маркировки по обуви, вопросы взаимодействия с РФ в рамках вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, конечно, и чувствительные наши вопросы. В общем, все то, что стоит сегодня на нашей повестке дня", - сказал Румас на встрече с Мишустиным.
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Белорусский премьер отметил, что сейчас перед правительством РФ стоит много новых задач, в том числе изменение конституции.
"Уважаемый Михаил Владимирович, я бы хотел выразить мнение, что, несмотря на глубокую загруженность по внутренней повестке, вы все-таки найдёте время уделять внимание нашей двусторонней повестке. А вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и России также останутся в числе приоритетов правительства РФ", - сказал Румас.
Главы правительств проводят встречу один на один, без участия делегаций.
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