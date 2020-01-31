Белорусский премьер обсудит с Мишустиным вопросы сотрудничества

"Сегодня нужно обсудить целый ряд вопросов, включая вопросы, которые пересекаются с евразийской повесткой - это вопросы маркировки по обуви, вопросы взаимодействия с РФ в рамках вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, конечно, и чувствительные наши вопросы. В общем, все то, что стоит сегодня на нашей повестке дня", - сказал Румас на встрече с Мишустиным.