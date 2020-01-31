Валерий Сюткин прокомментировал запрет на въезд на Украину

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский певец Валерий Сюткин сообщил в разговоре с РИА Новости, что не обижается на то, что ему запретили въезд на Украину, ведь "насильно мил не будешь".
Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина", Серов планирует выступить в Киеве 23 марта. Позднее СБУ сообщила в Telegram, что запретила въезд Сюткину в страну.
"Сами запретили, сами пусть и реагируют. Я и не собирался никуда, если честно. Особо не переживаю, потому что я езжу к тем, кто хочет меня видеть. Я всегда с добрым сердцем, за объединение, у меня нет никаких обид. Раз сегодня такая ситуация, подождем. Если уж меня нельзя, тогда не знаю, кого они хотят видеть. Я ни к чему не призываю, ничего не говорю, но раз они считают, что я какой-то "опасный", то ради бога. У меня свои представления о порядочности. Думаю, что задача музыканта - объединять, поэтому готов это делать. Не хотят меня видеть в Украине? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах", - рассказал собеседник агентства.
Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".