Валерий Сюткин прокомментировал запрет на въезд на Украину

"Сами запретили, сами пусть и реагируют. Я и не собирался никуда, если честно. Особо не переживаю, потому что я езжу к тем, кто хочет меня видеть. Я всегда с добрым сердцем, за объединение, у меня нет никаких обид. Раз сегодня такая ситуация, подождем. Если уж меня нельзя, тогда не знаю, кого они хотят видеть. Я ни к чему не призываю, ничего не говорю, но раз они считают, что я какой-то "опасный", то ради бога. У меня свои представления о порядочности. Думаю, что задача музыканта - объединять, поэтому готов это делать. Не хотят меня видеть в Украине? Насильно мил не будешь. Будем работать в других местах", - рассказал собеседник агентства.