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В Костроме ищут свидетелей нападения водителя автобуса на школьника
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РИА Новости

В Костроме ищут свидетелей нападения водителя автобуса на школьника

15:57 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Костромские полицейские ищут свидетелей нападения водителя рейсового автобуса на школьника, который переходил дорогу на зеленый свет, сообщает в пятницу управление МВД по региону.
Информацию о случившемся полиция выявила в ходе мониторинга социальных сетей.
"По версии очевидцев, 29 января 2020 года около 15.00 (мск) водитель рейсового автобуса ПАЗ, совершая поворот с улицы Бульварная на улицу Профсоюзную, задел рюкзак школьника, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Завершив маневр, мужчина остановил машину у обочины, вышел из автобуса и ударил ребенка в плечо, отчего несовершеннолетний потерял равновесие и упал на дорогу", - говорится в сообщении.
Свидетели случившегося, как информирует полиция, отвели водителя в сторону, помогли ребенку подняться и, убедившись, что он не пострадал, отпустили домой.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции на основании заявления родителей школьника возбуждено административное расследование. Для установления всех обстоятельств случившегося, а также привлечения нарушителя к предусмотренной законом ответственности, полицейские просят откликнуться очевидцев происшествия, в том числе проводивших фото и видеозапись", - информирует УМВД.
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ВоронежКостромаПроисшествия
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