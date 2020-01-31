В Костроме ищут свидетелей нападения водителя автобуса на школьника

"По версии очевидцев, 29 января 2020 года около 15.00 (мск) водитель рейсового автобуса ПАЗ, совершая поворот с улицы Бульварная на улицу Профсоюзную, задел рюкзак школьника, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Завершив маневр, мужчина остановил машину у обочины, вышел из автобуса и ударил ребенка в плечо, отчего несовершеннолетний потерял равновесие и упал на дорогу", - говорится в сообщении.