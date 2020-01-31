Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T15:56+0300
https://ria.ru/20200131/1564114570.html
Польская авиакомпания LOT приостанавливает полеты в Китай
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/90/1551689079_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_670fd063add7bed9798c5b7c36579444.jpg
РИА Новости

Польская авиакомпания LOT приостанавливает полеты в Китай

15:56 31.01.2020
88
© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы . Архивное фото
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT приостанавливает выполнение рейсов в Китай до 9 февраля, сообщает перевозчик.
Ранее в пятницу представитель авиакомпании говорил РИА Новости, что LOT продолжает летать в Китай, с определёнными предосторожностями на фоне коронавируса, но готова приостановить эти полёты, если появится информация об обоснованности этого.
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Вчера, 15:39
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
"После консультации с министерством здравоохранения и штабом, работающим в канцелярии председателя Совета министров, руководство "Польских авиалиний LOT" приняло решение о временном прекращении рейсов в Пекин до 9 февраля", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. По информации властей Польши, на территории республики пока не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаLOTПольшаКитайВ мире
Рекомендуем
Самолет в небе
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Россия попросит Китай о вывозе россиян в режиме чартерных рейсов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
В правительстве уточнили информацию о штабе по борьбе с коронавирусом
Сотрудница таможенной службы РФ
Россия ограничит пересечение границы с Монголией
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Власти Пекина продлили выходные для предприятий до 10 февраля
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Россия окажет гумпомощь Китаю в связи с коронавирусам
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Германии подтвердили шестой случай заражения коронавирусом
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Россия приняла решение о начале эвакуации граждан из Уханя и Хубэя
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы перенесут визит в Китай до стабилизации ситуации
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Голикова предложила направить в Китай специалистов для оказания помощи
Люди в защитных масках в Тайбэе
Иран приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Железнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный
КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России
Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили
Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния