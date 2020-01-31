Польская авиакомпания LOT приостанавливает полеты в Китай

Ранее в пятницу представитель авиакомпании говорил РИА Новости, что LOT продолжает летать в Китай, с определёнными предосторожностями на фоне коронавируса, но готова приостановить эти полёты, если появится информация об обоснованности этого.

"После консультации с министерством здравоохранения и штабом, работающим в канцелярии председателя Совета министров, руководство "Польских авиалиний LOT" приняло решение о временном прекращении рейсов в Пекин до 9 февраля", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. По информации властей Польши, на территории республики пока не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.