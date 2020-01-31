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В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

15:55 31.01.2020 (обновлено: 16:26 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Состояние двух заболевших в РФ коронавирусом стабильное, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.
"Мониторинг позволил выявить двух граждан Китайской народной республики, один из них находился на территории Китайской народной республики почти месяц - выехал туда 28 декабря и вернулся 26 января, и второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся примерно 28 января", - сказала она на брифинге.
"Течение заболевания было достаточно легким, в удовлетворительном состоянии оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение в боксированную палату. Все необходимые мероприятия были проведены своевременно. Все контакты обследованы, там, где надо - госпитализированы ... Но ещё раз хочу обратить внимание, что в обоих случаях течение было легким, с признаками острой респираторно-вирусной инфекции и при незначительной температуре. На сегодняшний день состояние стабильное, без каких-либо клинических проявлений и без температур", - добавила Попова.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Анна ПоповаРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссия
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