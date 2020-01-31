В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

"Мониторинг позволил выявить двух граждан Китайской народной республики, один из них находился на территории Китайской народной республики почти месяц - выехал туда 28 декабря и вернулся 26 января, и второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся примерно 28 января", - сказала она на брифинге.

"Течение заболевания было достаточно легким, в удовлетворительном состоянии оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение в боксированную палату. Все необходимые мероприятия были проведены своевременно. Все контакты обследованы, там, где надо - госпитализированы ... Но ещё раз хочу обратить внимание, что в обоих случаях течение было легким, с признаками острой респираторно-вирусной инфекции и при незначительной температуре. На сегодняшний день состояние стабильное, без каких-либо клинических проявлений и без температур", - добавила Попова.