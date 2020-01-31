Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124

Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По меньшей мере 46 полицейских получили ранения в результате разгоревшихся в среду протестов в столице По меньшей мере 46 полицейских получили ранения в результате разгоревшихся в среду протестов в столице Чили , число задержанных возросло до 124, заявил в ходе пресс-конференции начальник местной полиции Энрике Бассалетти.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 41 задержанном. Также сообщалось о 33 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.

Манифестации, переросшие в беспорядки, вспыхнули после смерти болельщика чилийского футбольного клуба "Коло-Коло", на которого наехал полицейский автомобиль после матча, состоявшегося во вторник.

Как отмечается, в результате продолжавшихся в ночь на среду беспорядков было совершено 159 противоправных действий, в числе которых поджоги, ограбления и нападения на полицейские участки. Энрике Бассалетти заявил, что протесты стали "без всякого сомнения самыми ожесточенными в 2020 году".