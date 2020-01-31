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Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124
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РИА Новости

Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124

15:55 31.01.2020
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© REUTERS / Rodrigo GarridoДемонстрант во время акции протеста против правительства Чили
Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили
© REUTERS / Rodrigo Garrido
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По меньшей мере 46 полицейских получили ранения в результате разгоревшихся в среду протестов в столице Чили, число задержанных возросло до 124, заявил в ходе пресс-конференции начальник местной полиции Энрике Бассалетти.
Ранее сообщалось об одном погибшем, 41 задержанном. Также сообщалось о 33 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.
Манифестации, переросшие в беспорядки, вспыхнули после смерти болельщика чилийского футбольного клуба "Коло-Коло", на которого наехал полицейский автомобиль после матча, состоявшегося во вторник.
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Как отмечается, в результате продолжавшихся в ночь на среду беспорядков было совершено 159 противоправных действий, в числе которых поджоги, ограбления и нападения на полицейские участки. Энрике Бассалетти заявил, что протесты стали "без всякого сомнения самыми ожесточенными в 2020 году".
Массовые протесты в Чили начались в прошлом году после повышения цены на проезд в метро. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года.
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