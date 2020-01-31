Решение по инвестфоруму в Сочи примут в понедельник

Москва, 31 янв - РИА Новости. Правительство примет окончательное решение по поведению Российского инвестиционного форума в Сочи в понедельник , заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российский инвестиционный форум в Сочи запланирован в этом году на 12-14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу подтвердил, что вопрос возможного переноса форума из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства.
"Что касается сочинского форума, то решение по нему, поскольку это решение правительства, будет окончательно принято в понедельник", - сказала Голикова на брифинге.
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