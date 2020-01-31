Решение по инвестфоруму в Сочи примут в понедельник

Российский инвестиционный форум в Сочи запланирован в этом году на 12-14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу подтвердил, что вопрос возможного переноса форума из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства.