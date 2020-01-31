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Румас рассказал о приоритетах Белоруссии на посту председателя ЕАЭС
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РИА Новости

Румас рассказал о приоритетах Белоруссии на посту председателя ЕАЭС

15:53 31.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас . Архивное фото
АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в текущем году в ЕАЭС Белоруссии Сергей Румас рассказал о приоритетах Минска на этом посту.
"Открывая вторую пятилетку развития Евразийского экономического союза, мы надеемся на прорывные успехи в деле создания полноформатного экономического союза", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС), прошедшего в пятницу в Алма-Ате.
По его словам, главными целями Белоруссии являются устранение барьеров и ограничений на рынках союза.
"Среди главных целей: полное устранение барьеров, сокращение ограничений и изъятий на рынках ЕАЭС, предотвращение возможностей возникновения новых препятствий, повышение эффективности работы органов союза, совершенствование его институциональной структуры, усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии и повышения ее ответственности", - сказал премьер.
По его словам, Белоруссия связывает дальнейшее развитие ЕАЭС с решением следующих важнейших задач: переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях.
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"Завершение работы по формированию общих электроэнергетических и транспортных рынков ЕАЭС, построение общего финансового рынка ЕАЭС, выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, переход к единой политике по применению ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер", - продолжил он перечисление задач.
Премьер Белоруссии выразил надежду на поддержку инициатив белорусского председательства партнерами Минска по ЕАЭС.
"Уверен, что создание полноценного экономического союза, свободного от изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами, обладающего мощным промышленным, агропромышленным, экспортным и инвестиционным потенциалом – это именно тот результат, которого ожидают сегодня от ЕАЭС граждане наших государств", - заключил Румас.
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Сергей РумасЕвразийский экономический союзМинскБелоруссияАлма-АтаЭкономика
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