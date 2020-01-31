Румас рассказал о приоритетах Белоруссии на посту председателя ЕАЭС

АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в текущем году в ЕАЭС Белоруссии Премьер-министр председательствующей в текущем году в ЕАЭС Белоруссии Сергей Румас рассказал о приоритетах Минска на этом посту.

"Открывая вторую пятилетку развития Евразийского экономического союза, мы надеемся на прорывные успехи в деле создания полноформатного экономического союза", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС), прошедшего в пятницу в Алма-Ате.

По его словам, главными целями Белоруссии являются устранение барьеров и ограничений на рынках союза.

"Среди главных целей: полное устранение барьеров, сокращение ограничений и изъятий на рынках ЕАЭС, предотвращение возможностей возникновения новых препятствий, повышение эффективности работы органов союза, совершенствование его институциональной структуры, усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии и повышения ее ответственности", - сказал премьер.

По его словам, Белоруссия связывает дальнейшее развитие ЕАЭС с решением следующих важнейших задач: переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях.

"Завершение работы по формированию общих электроэнергетических и транспортных рынков ЕАЭС, построение общего финансового рынка ЕАЭС, выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, переход к единой политике по применению ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер", - продолжил он перечисление задач.

Премьер Белоруссии выразил надежду на поддержку инициатив белорусского председательства партнерами Минска по ЕАЭС.