Голикова призвала производителей не завышать цены из-за коронавируса

"Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты, и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтом мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией", - сказала Голикова журналистам.