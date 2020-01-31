Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T16:19+0300
https://ria.ru/20200131/1564114225.html
Голикова призвала производителей не завышать цены из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564029414_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_4379bf07155b8415c9268188db663368.jpg
РИА Новости

Голикова призвала производителей не завышать цены из-за коронавируса

15:50 31.01.2020 (обновлено: 16:19 31.01.2020)
290
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты, и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтом мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией", - сказала Голикова журналистам.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
2100000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Голикова предложила направить в Китай специалистов для оказания помощи
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. 29 января 2020
В правительстве уточнили информацию о штабе по борьбе с коронавирусом
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Россия окажет гумпомощь Китаю в связи с коронавирусам
Самолет в небе
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Россия приняла решение о начале эвакуации граждан из Уханя и Хубэя
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Сотрудница таможенной службы РФ
Россия ограничит пересечение границы с Монголией
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Мишустину представят план по предупреждению коронавируса
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин представил своих заместителей на оперативном совещании правительства Москвы.
В Москве китайские студенты будут ежедневно проходить медосмотр
Пленарное заседание Государственной Думы
Комитет ГД направил запрос о поставке штамма коронавируса в Россию
Татьяна Голикова
Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве четырех пациентов выписали после проверки на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния