Голикова призвала производителей не завышать цены из-за коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты, и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтом мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией", - сказала Голикова журналистам.
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