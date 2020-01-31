Есть ли какие-то изменения в богослужебной практике в случае эпидемий?

"Сейчас повсюду говорят про коронавирус. А есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии, вообще, какие-то корректировки в богослужебной практике в таких экстремальных ситуациях? Что советуют священники прихожанам в таких случаях? Можно ли, например, приходить в храм в маске болеющему или боящемуся заразиться?" Андрей, 28 лет, Владивосток

Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):

Ваш вопрос распадается на два, и это очень четко ощущает каждый верующий.

Первая часть - о Евхаристии, о возможной угрозе заражения через евхаристические сосуды. Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии (по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность) были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия. Издавна, задолго до развития современной гигиены и эпидемиологии, люди умели находить пути распространения инфекции - но никогда святое Причастие к ним не относилось. А если бы такой случай был, о нем на всех углах непрерывно трубили бы враги Христа...

И сегодня каждый священник, завершая причащение прихожан, воочию всех вкладывает евхаристическую лжицу себе в рот (хоть он уже причастился Святых Даров), чтобы напомнить: все мы причащаемся от одной Чаши.