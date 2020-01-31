Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-31T15:48+0300
https://ria.ru/20200131/1564114124.html
Есть ли какие-то изменения в богослужебной практике в случае эпидемий?
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/38/1563743871_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dd66557258fd97aa85cde3943e1ff659.jpg
РИА Новости

Есть ли какие-то изменения в богослужебной практике в случае эпидемий?

15:48 31.01.2020
60
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Сейчас повсюду говорят про коронавирус. А есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии, вообще, какие-то корректировки в богослужебной практике в таких экстремальных ситуациях? Что советуют священники прихожанам в таких случаях? Можно ли, например, приходить в храм в маске болеющему или боящемуся заразиться?" Андрей, 28 лет, Владивосток
Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):
Ваш вопрос распадается на два, и это очень четко ощущает каждый верующий.
Первая часть - о Евхаристии, о возможной угрозе заражения через евхаристические сосуды. Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии (по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность) были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия. Издавна, задолго до развития современной гигиены и эпидемиологии, люди умели находить пути распространения инфекции - но никогда святое Причастие к ним не относилось. А если бы такой случай был, о нем на всех углах непрерывно трубили бы враги Христа...
И сегодня каждый священник, завершая причащение прихожан, воочию всех вкладывает евхаристическую лжицу себе в рот (хоть он уже причастился Святых Даров), чтобы напомнить: все мы причащаемся от одной Чаши.
Вторая же часть - о других гигиенических мерах, которые Вы упомянули, совершенно естественных для здравомыслящих людей, никак не связанных со святым Таинством Евхаристии (к сожалению, малознакомые с Церковью люди бывают склонны к недопустимой путанице). Разумеется, эти и другие меры предосторожности каждый принимает по своему усмотрению, учитывая возраст, состояние здоровья и другие важные факторы.
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Вчера, 15:44
В России выявили два первых случая коронавируса
300011
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ назвали способ противостоять деструктивным течениям в религии
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
Прихожане во время причастия на богослужении в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви
Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: изучение теологии – вопрос безопасности
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия
Выпускники ВУЗа
Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии
Конфорка газовой плиты
В Дагестане около 15,5 тысяч абонентов в остались без газа
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Митрополит: никакой суд не защищает УПЦ так, как защищает ее Господь
Вид на город Севастополь
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией
Теплая погода в Москве
Молебен о спасении от коронавируса будут служить в Москве еженедельно
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Образ жизни протоиерея Чаплина был очень простой, заявил священник
Купола Храма Николы в Голутвине.
Китайское патриаршее подворье в Москве соберет гумпомощь для Уханя
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Отпевание отца Всеволода Чаплина продолжалось более двух часов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния