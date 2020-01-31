В Марий Эл микроавтобус с пассажирами столкнулся с трактором

"Трактор с прицепом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу Ford, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель и четыре пассажира микроавтобуса", - говорится в сообщении ведомства.