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В Марий Эл микроавтобус с пассажирами столкнулся с трактором
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РИА Новости

В Марий Эл микроавтобус с пассажирами столкнулся с трактором

15:47 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором с прицепом в Марий Эл, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального МВД.
ДТП произошло в пятницу около 11 часов в Звениговском районе у поселка Шелангер.
"Трактор с прицепом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу Ford, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель и четыре пассажира микроавтобуса", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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