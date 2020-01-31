В Марий Эл микроавтобус с пассажирами столкнулся с трактором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором с прицепом в Марий Эл, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального МВД.
ДТП произошло в пятницу около 11 часов в Звениговском районе у поселка Шелангер.
"Трактор с прицепом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу Ford, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель и четыре пассажира микроавтобуса", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.