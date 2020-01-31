Голикова предложила направить в Китай специалистов для оказания помощи

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
"Мы активно сотрудничаем с китайской стороной по поводу возможного направления специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для работы в Китайской Народной Республике и оказания соответствующей помощи Китайской Народной Республике", - сказала она журналистам.
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