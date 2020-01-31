Россия окажет гумпомощь Китаю в связи с коронавирусам

"Кроме того, на оперативном штабе принято решение и будет доложено председателю правительства, когда он вернется из командировки, о необходимости оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республике. Сейчас первоочередная помощь, которая дожа быть оказана - это защитные маски", - сказала Голикова.