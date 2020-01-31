Россия окажет гумпомощь Китаю в связи с коронавирусам

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом, Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи, МЧС находится в состоянии 6-часовой готовности к вылету, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
"Кроме того, на оперативном штабе принято решение и будет доложено председателю правительства, когда он вернется из командировки, о необходимости оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республике. Сейчас первоочередная помощь, которая дожа быть оказана - это защитные маски", - сказала Голикова.
Минпромторг, по ее словам, сейчас оценивает возможные первоочередные объемы.
"МЧС находится в 6-часовой готовности к полету в Китай в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город", - добавила вице-премьер.