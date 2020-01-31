В Волгограде арестовали подозреваемого в убийстве подростка

ВОЛГОГРАД, 31 янв – РИА Новости. Волгоградский суд арестовал до 29 марта подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка, сообщила журналистам руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан ранее судимый 20-летний местный житель. По данным ведомства, подозреваемый на допросе сообщил, что ранил ножом подростка, потому что тот толкнул его плечом.
По информации ведомства, в пятницу суд избрал меру пресечения задержанному в виде заключения под стражу.
"Мера пресечения в отношении подозреваемого избрана до 29 марта 2020 года", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что постановление не вступило в силу.