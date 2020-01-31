В Волгограде арестовали подозреваемого в убийстве подростка

Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан ранее судимый 20-летний местный житель. По данным ведомства, подозреваемый на допросе сообщил, что ранил ножом подростка, потому что тот толкнул его плечом.