Нового гендиректора "Сухого" не избрали из-за отсутствия кворума

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заседание совета директоров компании "Сухой", на котором должны были избрать нового гендиректора, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Заседание совета директоров ПАО "Компания "Сухой", намеченное на 30 января 2020 г., не состоялось в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

В четверг источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, что генеральным директором компании "Сухой" может стать глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко. По словам собеседника, заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую неделю, но причина переноса не называлась.

До этого информированный источник сообщил агентству, что генеральный директор "Сухого" Игорь Озар покинет свой пост до конца недели, а заседание совета директоров компании по этому вопросу планировалось провести 30 января. В Объединенной авиастроительной корпорации информацию об отставке назвали слухами, однако позднее о планируемом в четверг заседании совета директоров сообщил сайт раскрытия корпоративной информации.