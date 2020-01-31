Румас предложил бороться с барьерами в ЕАЭС на неконсенсусной основе

АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предлагает усилить борьбу с барьерами на рынках союза с применением механизмов, основанных не на консенсусе сторон, заявил премьер этой страны Сергей Румас.
"Первым предложением нашим является то, что мы должны строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах. Ведь сегодня объективно получается, что страна-инициатор ограничительной меры будет доказывать, что введение ею ограничения правомерно, и блокировать принятие этих решений", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в пятницу в Алма-Ате.
Поэтому Минск предлагает передать рассмотрение этих вопросов в коллегию Евразийской экономической комиссии. "Там есть специалисты, которые глубоко должны погружаться в эти вопросы и обязывать страну устранять эти барьеры", - добавил он.
Еще одним предложением Белоруссии является использование судебных инструментов при решении проблем с барьерами на рынках ЕАЭС. "Мы предлагаем сделать, чтобы та страна, которая не согласна с решением коллегии об устранении барьеров, доказывала самостоятельно в суде, что коллегия приняла решение неверное. Это такая сильная новация, и я хочу сказать, что она затронет все государства, в том числе и Беларусь. Но если мы хотим избавиться от барьеров, то мы должны этим путем идти", - добавил премьер.