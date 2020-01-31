Румас предложил бороться с барьерами в ЕАЭС на неконсенсусной основе

"Первым предложением нашим является то, что мы должны строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах. Ведь сегодня объективно получается, что страна-инициатор ограничительной меры будет доказывать, что введение ею ограничения правомерно, и блокировать принятие этих решений", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в пятницу в Алма-Ате.

Поэтому Минск предлагает передать рассмотрение этих вопросов в коллегию Евразийской экономической комиссии. "Там есть специалисты, которые глубоко должны погружаться в эти вопросы и обязывать страну устранять эти барьеры", - добавил он.

Еще одним предложением Белоруссии является использование судебных инструментов при решении проблем с барьерами на рынках ЕАЭС. "Мы предлагаем сделать, чтобы та страна, которая не согласна с решением коллегии об устранении барьеров, доказывала самостоятельно в суде, что коллегия приняла решение неверное. Это такая сильная новация, и я хочу сказать, что она затронет все государства, в том числе и Беларусь. Но если мы хотим избавиться от барьеров, то мы должны этим путем идти", - добавил премьер.