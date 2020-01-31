Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина покидает пост

"Вероника Никишина покидает пост министра по торговле Евразийской экономической комиссии в связи с переходом на новую должность. Ее место займет Андрей Слепнев", - сказал собеседник агентства.

В четверг источник, близкий к РЭЦ, сообщал РИА Новости, что Вероника Никишина станет новой главой РЭЦ и будет представлять его на инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, планируется, что Никишина будет представлена коллективу уже 10 февраля. Источник также отмечал, что нынешний генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии.