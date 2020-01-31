Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина покидает пост

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина покидает свой пост, ее место займет нынешний глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.
"Вероника Никишина покидает пост министра по торговле Евразийской экономической комиссии в связи с переходом на новую должность. Ее место займет Андрей Слепнев", - сказал собеседник агентства.
Представитель ЕЭК также отметил, что конкретная дата ухода Никишиной неизвестна.
В четверг источник, близкий к РЭЦ, сообщал РИА Новости, что Вероника Никишина станет новой главой РЭЦ и будет представлять его на инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, планируется, что Никишина будет представлена коллективу уже 10 февраля. Источник также отмечал, что нынешний генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев займет место Никишиной в Евразийской экономической комиссии.
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