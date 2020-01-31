В Москве четырех пациентов выписали после проверки на коронавирус

"В инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы 30 января были доставлены 10 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Среди них четыре человека являются гражданами КНР. Они имели проявления острой вирусной инфекции, им проведены все диагностические исследования, результаты лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательные. Четыре пациента, госпитализированных накануне, выписаны домой на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии", - сообщила Ракова.