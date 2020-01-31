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В Москве четырех пациентов выписали после проверки на коронавирус
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РИА Новости

В Москве четырех пациентов выписали после проверки на коронавирус

15:31 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Четыре пациента выписаны из больницы Москвы после проверки на коронавирус, анализы отрицательные, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее по поручению мэра Москвы был создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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"В инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы 30 января были доставлены 10 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Среди них четыре человека являются гражданами КНР. Они имели проявления острой вирусной инфекции, им проведены все диагностические исследования, результаты лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательные. Четыре пациента, госпитализированных накануне, выписаны домой на амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии", - сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что проведенные лабораторные исследования также не выявили у них нового коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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