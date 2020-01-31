Мишустин заявил о настрое на конструктивные отношения с Арменией

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что новый состав российского кабмина настроен на продолжение конструктивных отношений с коллегами из Армении , выразил удовлетворение уровнем развития торговых отношений и призвал искать новые области для кооперации.

В ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу Мишустин подчеркнул, что РФ и Армению связывают партнерские, союзнические отношения, страны вместе работают в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере.

"Новый состав правительства настроен на продолжение наших конструктивных отношений и рабочих контактов с нашими армянскими коллегами, в том числе в рамках межправкомиссии, которую возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих ", - сообщил Мишустин.

Касаясь вопросов торговли, премьер отметил, что Россия является ведущим внешнеэкономическим партнером Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В республике действует около 2,2 тысячи российских предприятий, а треть всех совместных предприятий - это предприятия с российским участием, уточнил он.

"У нас в 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 11% - до примерно 2 миллиардов долларов. Рост продолжился и в прошлом году: в январе-ноябре на 17,6%. Хочу сказать, что это хорошо, нужно закрепить эту позитивную тенденцию, искать новые области для кооперации. Надеюсь, мы сегодня обсудим все наши двусторонние вопросы", - заявил Мишустин.

"С удовольствием", - заверил в ответ премьер Армении.