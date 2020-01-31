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Мишустин заявил о настрое на конструктивные отношения с Арменией
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РИА Новости

Мишустин заявил о настрое на конструктивные отношения с Арменией

15:25 31.01.2020 (обновлено: 15:29 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что новый состав российского кабмина настроен на продолжение конструктивных отношений с коллегами из Армении, выразил удовлетворение уровнем развития торговых отношений и призвал искать новые области для кооперации.
В ходе встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу Мишустин подчеркнул, что РФ и Армению связывают партнерские, союзнические отношения, страны вместе работают в области энергетики, транспорта, промышленности, в культурно-гуманитарной сфере.
"Новый состав правительства настроен на продолжение наших конструктивных отношений и рабочих контактов с нашими армянскими коллегами, в том числе в рамках межправкомиссии, которую возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих", - сообщил Мишустин.
Касаясь вопросов торговли, премьер отметил, что Россия является ведущим внешнеэкономическим партнером Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В республике действует около 2,2 тысячи российских предприятий, а треть всех совместных предприятий - это предприятия с российским участием, уточнил он.
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"У нас в 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 11% - до примерно 2 миллиардов долларов. Рост продолжился и в прошлом году: в январе-ноябре на 17,6%. Хочу сказать, что это хорошо, нужно закрепить эту позитивную тенденцию, искать новые области для кооперации. Надеюсь, мы сегодня обсудим все наши двусторонние вопросы", - заявил Мишустин.
"С удовольствием", - заверил в ответ премьер Армении.
Председатель правительства РФ также поблагодарил Пашиняна за поздравление с назначением на пост главы кабмина. Мишустин рассказал, что с теплотой вспоминает свою недавнюю поездку в Ереван, где проходил Всемирный форум по информационным технологиям; он отметил, что мероприятие было блестяще организовано.
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