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Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
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РИА Новости

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

15:23 31.01.2020 (обновлено: 16:03 31.01.2020)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
В пятницу утром на территории завода в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие заявило, что приоритетной версией является взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Вчера, 12:25
Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
СК РФ опубликовал видео с места трагедии. На нем сотрудники СК и МЧС осматривают помещение, заваленное обломками, на крыше зияет дыра.
По данным правительства Орловской области, взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 квадратных метров – это помещение завода профильного оборудования "ЗПО", который занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.
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Взрыв на заводе в Орловской областиСледственный комитет РФОрловская областьМценскПроисшествия
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