Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
В пятницу утром на территории завода в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие заявило, что приоритетной версией является взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов.
СК РФ опубликовал видео с места трагедии. На нем сотрудники СК и МЧС осматривают помещение, заваленное обломками, на крыше зияет дыра.
По данным правительства Орловской области, взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 квадратных метров – это помещение завода профильного оборудования "ЗПО", который занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.