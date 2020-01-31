Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

В пятницу утром на территории завода в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие заявило, что приоритетной версией является взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов.