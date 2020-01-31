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Страны ЕАЭС обсудят возможность отказа от права вето по ряду вопросов
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РИА Новости

Страны ЕАЭС обсудят возможность отказа от права вето по ряду вопросов

15:19 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность отказа национальных правительств от права вето по некоторым вопросам и передачу права принятия решений по ним на наднациональный уровень, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Я бы обозначил некоторые принципиальные вопросы, которые мы сегодня обсуждали: во-первых, в каких вопросах можно отказаться от права вето и передать наднациональные функции наднациональному органу – коллегии", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в пятницу в Алма-Ате.
По его словам, это важный дискуссионный вопрос. "Потому что если национальное правительство сохраняет за собой право вето, то это позволяет ему сохранять свой национальный суверенитет. Но, с другой стороны, если мы хотим углублять наш союз, очевидно, и с этим все согласны, что есть некоторые функции, которые необходимо передавать наднациональным органам", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что если национальные правительства в этих вопросах откажутся от права вето, то это будет вести к повышению ответственности наднационального органа.
"Это такой принципиальный, важный, политический вопрос, и мы уверены, что к следующему заседанию межправсовета нам удастся прийти к согласию по этому вопросу", - заключил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияТигран СаркисянВ мире
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