Страны ЕАЭС обсудят возможность отказа от права вето по ряду вопросов

"Я бы обозначил некоторые принципиальные вопросы, которые мы сегодня обсуждали: во-первых, в каких вопросах можно отказаться от права вето и передать наднациональные функции наднациональному органу – коллегии", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в пятницу в Алма-Ате.

По его словам, это важный дискуссионный вопрос. "Потому что если национальное правительство сохраняет за собой право вето, то это позволяет ему сохранять свой национальный суверенитет. Но, с другой стороны, если мы хотим углублять наш союз, очевидно, и с этим все согласны, что есть некоторые функции, которые необходимо передавать наднациональным органам", - отметил он.