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Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России

15:17 31.01.2020
6371
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятие Ассамблеей резолюции с поправкой о признании РФ стороной Минских соглашений, заявил, что таким образом прошла очередная попытка Украины ввести ПАСЕ в заблуждение.
В четверг на заседании Ассамблеи члены ПАСЕ поддержали резолюцию о выполнении странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств. В частности, одна из поправок, которую поддержали парламентарии, признаёт Россию стороной Минских соглашений. Как отмечал во время обсуждения документа член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак, данное утверждение полностью противоречит позиции Совбеза ООН.
Константин Косачев
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Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
"Резолюция британца Роджера Гейла о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы была дополнена поправкой украинской делегации, признающей Россию стороной Минских соглашений. Таким образом, прошла очередная безграмотная попытка Украины ввести Ассамблею в заблуждение. Считаю это отголосками почти 5-летнего отсутствия российской делегации на страсбургской площадке и нескоординированной работой мониторинговой комитета", - заявил Слуцкий журналистам.
Депутат в очередной раз напомнил, что Россия не является стороной Минска-2, поскольку соглашения заключены между Киевом, Донецком и Луганском, что было одобрено соответствующей резолюцией СБ ООН тогда же в 2015 году.
"Тем не менее украинская сторона последовательно саботирует выполнение Минских соглашений, навязывая мировой общественности иллюзию ответственности за это России. Положения резолюции и подобная трактовка в целом неприемлемы и невыполнимы. Российской делегации остаётся только сожалеть, что в ПАСЕ вновь возобладала политическая конъюнктура и двойные стандарты", - добавил он.
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
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Политолог о резолюции ПАСЕ с претензиями в адрес России: это играПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине. Эти действия в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.
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Леонид СлуцкийГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зато теперь,после 5лет отсутствия,наши делегаты вдоволь навыражаются сожалений
31 января, 15:27
AIAlex Ivanov
2130301
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