Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России

СТРАСБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в Член делегации РФ в ПАСЕ , глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий , комментируя принятие Ассамблеей резолюции с поправкой о признании РФ стороной Минских соглашений, заявил, что таким образом прошла очередная попытка Украины ввести ПАСЕ в заблуждение.

В четверг на заседании Ассамблеи члены ПАСЕ поддержали резолюцию о выполнении странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств. В частности, одна из поправок, которую поддержали парламентарии, признаёт Россию стороной Минских соглашений. Как отмечал во время обсуждения документа член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак, данное утверждение полностью противоречит позиции Совбеза ООН.

"Резолюция британца Роджера Гейла о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы была дополнена поправкой украинской делегации, признающей Россию стороной Минских соглашений. Таким образом, прошла очередная безграмотная попытка Украины ввести Ассамблею в заблуждение. Считаю это отголосками почти 5-летнего отсутствия российской делегации на страсбургской площадке и нескоординированной работой мониторинговой комитета", - заявил Слуцкий журналистам.

Депутат в очередной раз напомнил, что Россия не является стороной Минска-2, поскольку соглашения заключены между Киевом, Донецком и Луганском, что было одобрено соответствующей резолюцией СБ ООН тогда же в 2015 году.