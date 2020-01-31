Глава ОП Крыма назвал причины скандала с блокадниками в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Скандал вокруг поздравления блокадников в Скандал вокруг поздравления блокадников в Керчи стал результатом формального подхода чиновников и отсутствия внутренней и внешней общечеловеческой культуры, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что председатель Керченского горсовета Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне скандала, вопрос будет вынесен на рассмотрение внеочередной сессии горсовета в понедельник.

"Вся эта история связана с отсутствием внутренней и внешней культуры у этих чиновников. Дело не в том, что они в шубах пришли. Культурные люди, которые приходят в гости, снимают одежду и обувь. Это первая часть. Вторая – прежде чем планировать подобного рода символические акции, надо понять, к кому ты идешь. Можно подарить булку или пирог, можно наградить медалью, но главное для ветеранов – это проблемы, с которыми они живут", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, акция керченских чиновников показала формальным подход.

"Все было сделано формально. Мало того, они решили еще попиариться и выложить фотографии в соцсетях. Это все показатель отсутствия обыкновенной человеческой культуры. Кроме этого, существует и культура государственного служащего, который должен каждый свой шаг сверять с правилами. Это должно стать хорошим уроком для других чиновников", - подчеркнул глава общественной палаты.

Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.