Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T15:07+0300
https://ria.ru/20200131/1564111496.html
Суд продлил арест экс-главе Челябинска, обвиняемому в получении взятки
https://cdn23.img.ria.ru/images/152935/62/1529356226_0:29:1200:704_1036x0_80_0_0_d7b44af35f6d5a929a2f52b56be9d623.jpg
РИА Новости

Суд продлил арест экс-главе Челябинска, обвиняемому в получении взятки

15:07 31.01.2020
380
© Фото : Официальный сайт Администрации города ЧелябинскаЕвгений Тефтелев
Евгений Тефтелев
© Фото : Официальный сайт Администрации города Челябинска
Евгений Тефтелев. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд в пятницу продлил срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Следствием Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Наручники
28 января, 07:56
Экс-сотрудник саратовского главка МВД получил два года за взятку
Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года.
"В пятницу суд продлил Тефтелеву срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что более подробной информации нет, так как суд сделал закрытым прошедшее в пятницу заседание.
Молоточек судьи
24 января, 08:47
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
900000
Обсудить 0
ЧелябинскРоссияОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Стрелку из свадебного кортежа в Петербурге грозит семь лет колонии
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава ОП Крыма назвал причины скандала с блокадниками в Керчи
Автомобиль Следственного комитета РФ
Разыскиваемый экс-чиновник из Саратова сам пришел к следователям
Наручники
В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника
Вид на город Вильнюс
Латвия аннулировала визу задержанной в Вильнюсе журналистке "Звезды"
Полномочный представитель президента РФ Михаил Кротов
Путин освободил Кротова от должности полпреда в Конституционном суде
Вильнюс
Издатель объяснил, почему в Литве разоряются русскоязычные СМИ
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Мединский назвал Ялтинскую систему международных отношений правильной
Певица, музыкант, композитор и автор песен Гречка
У певицы Гречки вышел седьмой альбом
Хайнань
Эксперты рассказали, куда полетят самолеты вместо Китая
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани арестовали следователя полиции за попытку получить взятку
Здание московского городского суда
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем нападавшим на росгвардейца
Логотипы Twitter и Facebook
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Новорожденные дети
Власти Подмосковья увеличили число квот на ЭКО в 2020 году
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Власти Гонконга призвали жителей избегать поездок на материковый Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния