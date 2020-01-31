Суд продлил арест экс-главе Челябинска, обвиняемому в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд в пятницу продлил срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года бывшему главе Суд в пятницу продлил срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Следствием Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года.

"В пятницу суд продлил Тефтелеву срок содержания под стражей до 10 апреля 2020 года", - сказала собеседница агентства.