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Мединский назвал Ялтинскую систему международных отношений правильной
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РИА Новости

Мединский назвал Ялтинскую систему международных отношений правильной

15:04 31.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Система, позволившая мировым державам в течение 75 лет существовать без конфликтов, была выстроена на Ялтинской конференции, она нужна миру и сейчас, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов выразил мнение, что лидерам стран-основательниц ООН стоит собраться в Ялте.
"Действительно, в Ялте была заложена система, которая позволила миру прожить без больших войн, считайте, 75 лет. Мы не найдем в мировой истории ни одного периода, когда бы великие державы в течение 75 лет ни разу не конфликтовали. Это говорит о том, что система была построена правильно. Система такая нужна, надо договариваться, искать общие интересы и точки соприкосновения. Это все, что я могу сказать как историк, дальше вопрос большой политики", — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналистов, "нужна ли миру и России новая Ялта".
Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что страны-основательницы ООН должны обеспечить безопасность на планете и предотвратить глобальные конфликты. По его словам, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, поэтому им необходимо "устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений".
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
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Ялтинская конференция (1945)Владимир МединскийВладимир ПутинООНРоссияВ мире
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