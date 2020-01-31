Мединский назвал Ялтинскую систему международных отношений правильной

"Действительно, в Ялте была заложена система, которая позволила миру прожить без больших войн, считайте, 75 лет. Мы не найдем в мировой истории ни одного периода, когда бы великие державы в течение 75 лет ни разу не конфликтовали. Это говорит о том, что система была построена правильно. Система такая нужна, надо договариваться, искать общие интересы и точки соприкосновения. Это все, что я могу сказать как историк, дальше вопрос большой политики", — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналистов, "нужна ли миру и России новая Ялта".