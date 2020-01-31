Стрелку из свадебного кортежа в Петербурге грозит семь лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из сигнального пистолета из свадебного кортежа в Петербурге, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве и угрозе убийством, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.
В декабре в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Произошел дорожный конфликт между водителем "Газели" и двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей Audi и Mercedes, двигавшихся в составе свадебного кортежа. Один из них начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери "Газели", затем обе иномарки уехали. Вскоре их остановили, в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет трое — уроженцы закавказских государств. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").
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"Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ (хулиганство с применением оружия; угроза убийством)", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, обвиняемый произвел из спортивного пистолета (сигнальное оружие) не менее 11 выстрелов в воздух. "Кроме этого, обвиняемый направил дуло пистолета в лицо потерпевшего, который воспринял действия обвиняемого как угрозу убийством", - сказано в сообщении.
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Максимальная санкция статьи о хулиганстве - 5 лет лишения свободы, угрозы убийством - 2 года. Таким образом, стрелку грозит до 7 лет колонии.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.