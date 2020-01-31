Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T15:03+0300
https://ria.ru/20200131/1564111288.html
Стрелку из свадебного кортежа в Петербурге грозит семь лет колонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Стрелку из свадебного кортежа в Петербурге грозит семь лет колонии

15:03 31.01.2020
608
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина, стрелявший из сигнального пистолета из свадебного кортежа в Петербурге, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве и угрозе убийством, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.
В декабре в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Произошел дорожный конфликт между водителем "Газели" и двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей Audi и Mercedes, двигавшихся в составе свадебного кортежа. Один из них начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери "Газели", затем обе иномарки уехали. Вскоре их остановили, в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет трое — уроженцы закавказских государств. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").
Полиция
20 сентября 2019, 18:51
В Краснодаре возбудили дело против "свадебного стрелка"
"Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ (хулиганство с применением оружия; угроза убийством)", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, обвиняемый произвел из спортивного пистолета (сигнальное оружие) не менее 11 выстрелов в воздух. "Кроме этого, обвиняемый направил дуло пистолета в лицо потерпевшего, который воспринял действия обвиняемого как угрозу убийством", - сказано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону
22 августа 2019, 18:12
В Ростове-на-Дону устроивших стрельбу гостей свадьбы доставили в полицию
Максимальная санкция статьи о хулиганстве - 5 лет лишения свободы, угрозы убийством - 2 года. Таким образом, стрелку грозит до 7 лет колонии.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
7510021
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Разыскиваемый экс-чиновник из Саратова сам пришел к следователям
Сотрудник полиции
В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями
Вид на город Вильнюс
Латвия аннулировала визу задержанной в Вильнюсе журналистке "Звезды"
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава ОП Крыма назвал причины скандала с блокадниками в Керчи
Вильнюс
Издатель объяснил, почему в Литве разоряются русскоязычные СМИ
Логотипы Twitter и Facebook
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Статуя Фемиды в суде
В Волгограде арестовали подозреваемого в убийстве подростка
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородский СК проверит отказ выдать лекарства больному ребенку
Обрушение крыши СКК Петербургский при демонтаже
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
Мальчик и собаки в Тольятти
Спасение мальчика от стаи собак попало на видео
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Житель Башкирии получил ножевое ранение и пошел выпивать к соседям
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Костроме ищут свидетелей нападения водителя автобуса на школьника
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Певица, музыкант, композитор и автор песен Гречка
У певицы Гречки вышел седьмой альбом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния