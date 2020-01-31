Стрелку из свадебного кортежа в Петербурге грозит семь лет колонии

В декабре в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Произошел дорожный конфликт между водителем "Газели" и двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей Audi и Mercedes, двигавшихся в составе свадебного кортежа. Один из них начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери "Газели", затем обе иномарки уехали. Вскоре их остановили, в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет трое — уроженцы закавказских государств. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").