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В Германии оценили развитие ситуации в Ливии
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РИА Новости

В Германии оценили развитие ситуации в Ливии

15:00 31.01.2020
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. В Берлине вызывают озабоченность сигналы из Ливии о нарушении эмбарго на поставку вооружений со стороны разных стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"То, что мы слышим из Ливии, в том числе заявление миссии ООН в Ливии о разных нарушениях эмбарго на вооружение, вызывает у нас озабоченность", - сказал Зайберт, добавив, что Совет Безопасности ООН также был проинформирован о "вопиющих случаях нарушения эмбарго в последние дни со стороны многих государств", в том числе участников конференции в Берлине.
По словам Зайберта, Берлин призывает все стороны конфликта и внешних участников "придерживаться своих обязательств, в первую очередь, прекратить поставки вооружения, которые нарушают действующую резолюцию ООН".
Россия также обеспокоена нарушением оружейного эмбарго в Ливии и призывает прекратить подпитку конфликта внешними игроками, заявил накануне на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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Ранее Миссия ООН по поддержке Ливии в заявлении отметила, что "глубоко сожалеет о продолжающихся вопиющих нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию, даже после того, как соответствующие страны взяли на себя обязательства в этой связи в ходе международной конференции по Ливии в Берлине19 января 2020 года". Как отметили в миссии, "хрупкому перемирию" в Ливии "угрожает продолжающаяся переправка иностранных бойцов, оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам государствами-членами (ООН - ред.), в том числе несколькими, которые участвовали в Берлинской конференции".
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарШтеффен ЗайбертВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзГерманияЛивияООНСШАВ мире
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