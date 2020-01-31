Названа возможная причина пожара в жилом доме в Архангельске

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Пожарные дознаватели предварительно считают основной версией пожара в квартире в Архангельске, унесшего жизни четверых человек, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар в жилом доме в Архангельске произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, бывшего общежития. Спасатели эвакуировали из задымленной квартиры троих мужчин и одну женщину. Как отметили в ведомстве, из четверых обнаруженных в горящей комнате людей трое уже не подавали признаков жизни, у одного прослушивалось дыхание. Однако медикам не удалось реанимировать пострадавших.
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Пожарные установили, что очагом возгорания стал диван в комнате. "В ходе детального осмотра места происшествия на полу в комнате выявлено большое количество окурков и сигарет, а также порожних емкостей, предположительно, из-под спиртного. Ведущей версией пожара дознаватели считают неосторожность погибших при курении, предварительно - в нетрезвом состоянии", - сообщили в МЧС.