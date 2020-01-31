Названа возможная причина пожара в жилом доме в Архангельске

Пожар в жилом доме в Архангельске произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, бывшего общежития. Спасатели эвакуировали из задымленной квартиры троих мужчин и одну женщину. Как отметили в ведомстве, из четверых обнаруженных в горящей комнате людей трое уже не подавали признаков жизни, у одного прослушивалось дыхание. Однако медикам не удалось реанимировать пострадавших.