Мединский предложил Зеленскому помощь в подготовке речей

Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.

По словам Мединского, мало кто знает детали военной истории, и обвинять в этом людей нельзя, поскольку "никто не обязан разбираться в этих тонкостях".

"Но у президента Зеленского, наверное, есть соответствующий аппарат, есть советники, помощники, и, честно говоря, обидно, что они таким образом подставляют президента своей абсолютной некомпетентностью. Если в Киеве не осталось людей, разбирающихся в военной истории, то мы можем предложить свою помощь. Надо обратиться – вот есть научный отдел военно-исторического общества, они с удовольствием предоставят квалифицированный справочный материал для выступления руководства Украины по историческим вопросам", — сказал Мединский.