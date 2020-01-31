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2020-01-31T14:58+0300
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Мединский предложил Зеленскому помощь в подготовке речей
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РИА Новости

Мединский предложил Зеленскому помощь в подготовке речей

14:58 31.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия может предложить Украине помощь военных историков для подготовки речей президента Владимира Зеленского по соответствующей тематике, заявил на пресс-брифинге в пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
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По словам Мединского, мало кто знает детали военной истории, и обвинять в этом людей нельзя, поскольку "никто не обязан разбираться в этих тонкостях".
"Но у президента Зеленского, наверное, есть соответствующий аппарат, есть советники, помощники, и, честно говоря, обидно, что они таким образом подставляют президента своей абсолютной некомпетентностью. Если в Киеве не осталось людей, разбирающихся в военной истории, то мы можем предложить свою помощь. Надо обратиться – вот есть научный отдел военно-исторического общества, они с удовольствием предоставят квалифицированный справочный материал для выступления руководства Украины по историческим вопросам", — сказал Мединский.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
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