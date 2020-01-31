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Нижегородский СК проверит отказ выдать лекарства больному ребенку
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РИА Новости

Нижегородский СК проверит отказ выдать лекарства больному ребенку

14:54 31.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. СК по Нижегородской области проводит доследственную проверку информации о том, что больному муковисцидозом ребенку не выдаются необходимые лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о 8-летнем мальчике, страдающем тяжелой формой муковисцидоза, которому требуется дорогостоящее лечение, была опубликована в местных СМИ. Сообщается, что нижегородский минздрав якобы не выдает мальчику жизненно необходимый препарат даже при наличии решения районного суда.
"По размещенной в СМИ информации об отказе в предоставлении лекарств ребенку следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Муковисцидоз - наследственное заболевание желез внешней секреции, которое проявляется в первую очередь патологией со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.
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