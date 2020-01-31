Издатель объяснил, почему в Литве разоряются русскоязычные СМИ

ВИЛЬНЮС, 31 янв — РИА Новости. Бизнес в Бизнес в Литве из риторики властей стал обходить русскоязычную прессу стороной и даже отказывается размещать в изданиях рекламу. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал издатель и главный редактор еженедельника "Литовский курьер" Валерий Третьяков.

Он пояснил, что сейчас в республике выпускаются всего четыре русскоязычных еженедельника – "Литовский курьер", "Обзор", "Экспресс-неделя" и "Пенсионер". Они выходят сравнительно небольшими тиражами. Но даже их не всегда удается реализовать.

"Бывает, приходишь в один торговый центр – нет газеты в продаже, в другой – нет, идешь к администратору, спрашиваешь, почему нет, не продали ведь тираж еще. А он как ни в чем не бывало: "Ой, забыли выложить". А вот забыли или нарочно не поставили, тут ничего не докажешь", - рассказал Третьяков.

Он вспомнил, что еще 15 лет назад "Литовский курьер" хорошо зарабатывал на рекламе. Но сначала вмешалась экономика – кризис заставил многие предприятия пересмотреть статьи расходов, а потом политика – с приходом на пост президента Дали Грибаускайте градус русофобии в Литве резко вырос.

"Литовские компании не хотят давать нам рекламу – считают пророссийскими, рукой Москвы. Если десять лет назад, до прихода Грибаускайте, у нас было очень много местной рекламы, то с новым президентом ее не осталось. Предприниматели не хотят с нами связываться, перестраховываются," - поделился издатель.

Страх жителей Литвы перед общением с журналистом из России Валерий Третьяков объясняет той самой волной русофобии, которая появилась при старом президенте и не спадает при новом – ее продолжают поддерживать. (Полномочия Грибаускайте истекли в июле 2019 года, новым главой государства стал Гитанас Науседа - Sputnik.)

По мнению Третьякова, будущее у русскоязычной прессы в Литве довольно туманное. Изданиям приходится выживать, и они вот-вот начнут закрываться.