СМИ: около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину

Отмечается, что ни у кого из них прибывших нет симптомов коронавируса, распространяющегося в Китае.
При этом приехавшие из Китая французы будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя, сообщает телеканал. Они проведут там две недели.
Приехавшие из Уханя будут размещены в отдельных комнатах, отметил префект региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Пьер Дарту. "Они могут выходить на улицу, за пределы центра. Они должны будут брать необходимую экипировку для защиты себя и других, например, маски", - добавил он. По словам префекта, прибывшие также должны будут обязательство соблюдать карантин и правила, которые он подразумевает.
Местные жители коммуны, куда прибудут эвакуированные из Китая французы, крайне обеспокоены, заявил мэр коммуны. "Это психоз. Это похоже на то, когда объявляют о прекращении поставок нефти, все заправляются топливом. Сейчас то же самое, люди очень взволнованы", - сказал мэр Карри-ле-Руэ Жан Монтаньяк.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.