СМИ: около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину

ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Около 200 французских граждан, эвакуированных из китайского Уханя, приземлились в пятницу в аэропорту города Истр на юге Около 200 французских граждан, эвакуированных из китайского Уханя, приземлились в пятницу в аэропорту города Истр на юге Франции , сообщает телеканал BFMTV

Отмечается, что ни у кого из них прибывших нет симптомов коронавируса, распространяющегося в Китае.

При этом приехавшие из Китая французы будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя, сообщает телеканал. Они проведут там две недели.

Приехавшие из Уханя будут размещены в отдельных комнатах, отметил префект региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Пьер Дарту. "Они могут выходить на улицу, за пределы центра. Они должны будут брать необходимую экипировку для защиты себя и других, например, маски", - добавил он. По словам префекта, прибывшие также должны будут обязательство соблюдать карантин и правила, которые он подразумевает.

Местные жители коммуны, куда прибудут эвакуированные из Китая французы, крайне обеспокоены, заявил мэр коммуны. "Это психоз. Это похоже на то, когда объявляют о прекращении поставок нефти, все заправляются топливом. Сейчас то же самое, люди очень взволнованы", - сказал мэр Карри-ле-Руэ Жан Монтаньяк.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.