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СМИ: около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину
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РИА Новости

СМИ: около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину

14:51 31.01.2020 (обновлено: 15:14 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Около 200 французских граждан, эвакуированных из китайского Уханя, приземлились в пятницу в аэропорту города Истр на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что ни у кого из них прибывших нет симптомов коронавируса, распространяющегося в Китае.
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При этом приехавшие из Китая французы будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя, сообщает телеканал. Они проведут там две недели.
Приехавшие из Уханя будут размещены в отдельных комнатах, отметил префект региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Пьер Дарту. "Они могут выходить на улицу, за пределы центра. Они должны будут брать необходимую экипировку для защиты себя и других, например, маски", - добавил он. По словам префекта, прибывшие также должны будут обязательство соблюдать карантин и правила, которые он подразумевает.
Местные жители коммуны, куда прибудут эвакуированные из Китая французы, крайне обеспокоены, заявил мэр коммуны. "Это психоз. Это похоже на то, когда объявляют о прекращении поставок нефти, все заправляются топливом. Сейчас то же самое, люди очень взволнованы", - сказал мэр Карри-ле-Руэ Жан Монтаньяк.
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