Рошаль оценил организацию школьной медицины на "троечку с минусом"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
"В целом, я бы поставил нашей школьной медицине в сегодняшнем состоянии организационном троечку с минусом", - сказал Рошаль на круглом столе "Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения".
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Он отметил, что в советское время в каждой поликлинике было школьно-дошкольное отделение.
"Я хочу возвращения советской системы организации медицины в школьно-дошкольных учреждениях... Сейчас надо восстановить просто то, что мы потеряли", - уточнил Рошаль.