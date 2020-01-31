Разыскиваемый экс-чиновник из Саратова сам пришел к следователям

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший глава комитета по управлению имуществом Бывший глава комитета по управлению имуществом Саратова , пять лет находившийся в международном розыске по обвинению в превышении полномочий, сам явился к следователям и был заключен под стражу, сообщило в пятницу областное управление СК

По данным следствия, в 2011 году обвиняемый на посту председателя комитета по управлению имуществом Саратова вышел за пределы своих полномочий, подписав распоряжение об исключении из муниципальной собственности ряда трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, после чего они перешли в частные руки. Тем самым, по мнению следователей, чиновник существенно нарушил права и законные интересы города.

В СК сообщили, что в 2015 году производство по делу приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен международный розыск. По ходатайству следователя суд в отношении экс-чиновника заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время в связи с явкой обвиняемого в следственный орган предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, и на основании судебного решения обвиняемый помещен под стражу", - говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.