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Разыскиваемый экс-чиновник из Саратова сам пришел к следователям
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РИА Новости

Разыскиваемый экс-чиновник из Саратова сам пришел к следователям

14:45 31.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший глава комитета по управлению имуществом Саратова, пять лет находившийся в международном розыске по обвинению в превышении полномочий, сам явился к следователям и был заключен под стражу, сообщило в пятницу областное управление СК.
По данным следствия, в 2011 году обвиняемый на посту председателя комитета по управлению имуществом Саратова вышел за пределы своих полномочий, подписав распоряжение об исключении из муниципальной собственности ряда трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, после чего они перешли в частные руки. Тем самым, по мнению следователей, чиновник существенно нарушил права и законные интересы города.
В СК сообщили, что в 2015 году производство по делу приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен международный розыск. По ходатайству следователя суд в отношении экс-чиновника заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время в связи с явкой обвиняемого в следственный орган предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, и на основании судебного решения обвиняемый помещен под стражу", - говорится в сообщении.
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Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
"В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на проверку доводов обвиняемого и окончание предварительного следствия", - добавили в ведомстве.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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