Таиланд намерен эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Люди в защитных масках на улице. Архивное фото

Люди в защитных масках на улице

БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Таиланд направляет в китайский город Ухань, центр распространения нового коронавируса , самолёт авиакомпании Thai Air Asia, которым будут эвакуированы остающиеся там граждане страны, заявил в пятницу вице-премьер Таиланда по вопросам национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван

Выступление вице-премьера транслировал в вечернем выпуске новостей телеканал TNN-24.

"Завтра, 1 февраля в 6 часов утра из Бангкока вылетит самолёт авиакомпании Thai Air Asia за нашими гражданами, остающимися в городе Ухань. Всё граждане, которых мы эвакуируем, пройдут сначала медицинский осмотр перед вылетом, в Китае, а затем ещё раз – по прибытии в Бангкок", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что эвакуация таиландских граждан из Уханя и их медицинское обслуживание находятся на его личном контроле и контроле министра здравоохранения и вице-премьера Таиланда доктора Анутхина Чанвиракуна.

"Авиакомпания Air Asia бесплатно предоставила самолёт для эвакуации граждан Таиланда в порядке гуманитарной помощи, никому из пассажиров самолёта не придётся платить за перелет домой", - добавил Вонгсуван.

Авиакомпания Thai Air Asia является таиландским филиалом авиакомпании Air Asia, которая зарегистрирована в Малайзии. Решение о предоставлении самолёта принимало высшее руководство головного офиса компании, сообщает в комментарии к выступлению вице-премьера телеканал TNN-24.