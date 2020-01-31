ЕК выделит десять миллионов евро на исследование нового коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия решила выделить 10 миллионов евро на проекты по исследованию нового коронавируса, говорится на сайте ведомства.

"Еврокомиссия срочно стимулирует необходимые исследования коронавируса (выделением) 10 миллионов евро из (фонда) своей исследовательско-инновационной программы "Горизонт 2020", - говорится в заявлении.

Отмечается, что деньги будут направлены на улучшение понимания эпидемии коронавируса и поспособствуют более эффективному уходу за пациентами, зараженными вирусом.

"Финансирование должно будет поддержать два-четыре проекта", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.