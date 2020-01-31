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ЕК выделит десять миллионов евро на исследование нового коронавируса
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РИА Новости

ЕК выделит десять миллионов евро на исследование нового коронавируса

14:42 31.01.2020 (обновлено: 15:09 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия решила выделить 10 миллионов евро на проекты по исследованию нового коронавируса, говорится на сайте ведомства.
"Еврокомиссия срочно стимулирует необходимые исследования коронавируса (выделением) 10 миллионов евро из (фонда) своей исследовательско-инновационной программы "Горизонт 2020", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что деньги будут направлены на улучшение понимания эпидемии коронавируса и поспособствуют более эффективному уходу за пациентами, зараженными вирусом.
"Финансирование должно будет поддержать два-четыре проекта", - говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзКитайВ мире
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