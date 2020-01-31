В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Более 200 предложений по изменениям в Конституцию России уже поступило в рабочую группу за последнее время, сообщил журналистам атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
В пятницу в Ростове-на-Дону проходит заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году на территории Ростовской области всемирного конгресса казаков и празднования 450-летия служения донских казаков российскому государству.
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Как напомнил Долуда, 25 января президент России Владимир Путин направил проект закона о поправке в Конституцию РФ, который он был принят Госдумой в первом чтении.
"В рабочую группу поступает огромное количество предложений изменений в основной закон страны. Только за последнее время мы получили более 200 таких предложений и вынуждены были буквально вчера рабочую группу разбить на четыре подгруппы", - сказал он.
Долуда уточнил, что блоки посвящены социальной тематике, государственному управлению, правоохранительной деятельности и муниципальному управлению. "Задача подгрупп внимательно посмотреть каждое предложение, которое поступило", - добавил атаман.
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Он сообщил, что после голосования за то или иное предложение, оно будет направлено сопредседателю рабочей группы, который сформирует предложения и направит в различные органы. "Изменения очень нужны и давно назрели. Те, кто думает о будущем нашей страны, обязательно проголосуют за изменения", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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