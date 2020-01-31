В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Более 200 предложений по изменениям в Более 200 предложений по изменениям в Конституцию России уже поступило в рабочую группу за последнее время, сообщил журналистам атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда

В пятницу в Ростове-на-Дону проходит заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году на территории Ростовской области всемирного конгресса казаков и празднования 450-летия служения донских казаков российскому государству.

Как напомнил Долуда, 25 января президент России Владимир Путин направил проект закона о поправке в Конституцию РФ, который он был принят Госдумой в первом чтении.

"В рабочую группу поступает огромное количество предложений изменений в основной закон страны. Только за последнее время мы получили более 200 таких предложений и вынуждены были буквально вчера рабочую группу разбить на четыре подгруппы", - сказал он.

Долуда уточнил, что блоки посвящены социальной тематике, государственному управлению, правоохранительной деятельности и муниципальному управлению. "Задача подгрупп внимательно посмотреть каждое предложение, которое поступило", - добавил атаман.

Он сообщил, что после голосования за то или иное предложение, оно будет направлено сопредседателю рабочей группы, который сформирует предложения и направит в различные органы. "Изменения очень нужны и давно назрели. Те, кто думает о будущем нашей страны, обязательно проголосуют за изменения", - добавил он.