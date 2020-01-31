Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-31T14:38+0300
https://ria.ru/20200131/1564109871.html
В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/149864/82/1498648249_0:80:2500:1486_1036x0_80_0_0_36796bde3448cbdce30d2d14196aa4b9.jpg
РИА Новости

В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию

14:38 31.01.2020
241
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов Николай Долуда
Николай Долуда
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов
Николай Долуда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Более 200 предложений по изменениям в Конституцию России уже поступило в рабочую группу за последнее время, сообщил журналистам атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
В пятницу в Ростове-на-Дону проходит заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году на территории Ростовской области всемирного конгресса казаков и празднования 450-летия служения донских казаков российскому государству.
Жители Москвы наблюдают за штурмом Дома Советов РФ
26 января, 08:00
От Брежнева до Ельцина. Драма российской Конституции
Как напомнил Долуда, 25 января президент России Владимир Путин направил проект закона о поправке в Конституцию РФ, который он был принят Госдумой в первом чтении.
"В рабочую группу поступает огромное количество предложений изменений в основной закон страны. Только за последнее время мы получили более 200 таких предложений и вынуждены были буквально вчера рабочую группу разбить на четыре подгруппы", - сказал он.
Долуда уточнил, что блоки посвящены социальной тематике, государственному управлению, правоохранительной деятельности и муниципальному управлению. "Задача подгрупп внимательно посмотреть каждое предложение, которое поступило", - добавил атаман.
Конституция РФ
26 января, 23:24
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Он сообщил, что после голосования за то или иное предложение, оно будет направлено сопредседателю рабочей группы, который сформирует предложения и направит в различные органы. "Изменения очень нужны и давно назрели. Те, кто думает о будущем нашей страны, обязательно проголосуют за изменения", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
222002
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюНиколай ДолудаКонституция РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику
Здание Минэкономразвития РФ
МЭР будет участвовать в разработке новых основ местного самоуправления
Студенты в столовой
Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Минпросвещения работает над вопросом отраслевой оплаты труда педагогов
Путин: Требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Самолет в небе
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
Люди в защитных медицинских масках
Московские вузы корректируют учебные графики для студентов из Китая
Вильнюс
Издатель объяснил, почему в Литве разоряются русскоязычные СМИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин призвал ЕАЭС присоединиться к маркировке товаров
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не знакомы с идеей ввести бесплатное питание для студентов
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Президент РФ Владимир Путин
В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию
Президент РФ Владимир Путин
Путин: поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений
Гранулированные калийные удобрения
Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния