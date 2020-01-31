Эксперт: решение ГП по сестрам Хачатурян может стать прецедентом

Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Архивное фото

Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Переквалификация обвинения Переквалификация обвинения сестрам Хачатурян с убийства на самооборону может стать основанием для пересмотра аналогичных дел, заявил РИА Новости адвокат Александр Почуев

Накануне адвокат Алексей Липцер рассказал агентству, что Генпрокуратура вернула уголовное дело Хачатурян для проведения дополнительного предварительного расследования, поскольку в их действиях, по мнению надзорного ведомства, усматривается необходимая оборона.

"Если это реализуется на практике, если Следственный комитет пойдет в той канве, которую предлагает Генеральная прокуратура, то это повлечет целый ряд аналогичных случаев, в том числе громких, где была применена самооборона", - сказал Почуев.

Адвокат заявил, что приветствует более либеральный подход ГП к делу сестер, высказав мнение, что на фоне перестановок в Генпрокуратуре такое решение является согласованной позицией ГП и СК.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". СК предъявил девушкам обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако в Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.