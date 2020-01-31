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Мишустин вручил главе коллегии ЕЭК медаль Столыпина I степени
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РИА Новости

Мишустин вручил главе коллегии ЕЭК медаль Столыпина I степени

14:29 31.01.2020 (обновлено: 14:48 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин вручает председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну медаль Столыпина П.А. I степени. 31 января 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручает председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну медаль Столыпина П.А. I степени. 31 января 2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручает председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну медаль Столыпина П.А. I степени. 31 января 2020
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну медаль Столыпина I степени.
"Уважаемый Тигран Суренович (Саркисян), уважаемые коллеги, для меня сегодня большая честь от имени Российской Федерации вручить Вам медаль Столыпина I степени. Уверен, что в этом зале нет необходимости подробно представлять вас, вы возглавили правительство Армении в один из самых сложных периодов ее истории, во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов, и смогли провести ряд важных экономических реформ, реализовать эффективные антикризисные меры", - сказал Мишустин.
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По словам премьер-министра РФ, все ценят дружеские отношения с Арменией и все, что Саркисян сделал для развития, укрепления российско-армянского сотрудничества, для дальнейшего сближения народов.
"На посту председателя коллегии ЕЭК вы вместе с коллегами успешно прошли самый сложный этап ее становления, и становления Евразийского экономического союза. Хочу поблагодарить Вас за эту большую работу и, пользуясь случаем, как я уже сказал, поздравить вас с юбилеем, который вы недавно отметили, пожелать здоровья Вам, дальнейших успехов, и уверен, что все присутствующие меня поддержат", - отметил Мишустин.
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Михаил МишустинЕвразийская экономическая комиссияРоссияАлма-АтаАрменияТигран СаркисянВ мире
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