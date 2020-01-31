Мишустин вручил главе коллегии ЕЭК медаль Столыпина I степени

"На посту председателя коллегии ЕЭК вы вместе с коллегами успешно прошли самый сложный этап ее становления, и становления Евразийского экономического союза. Хочу поблагодарить Вас за эту большую работу и, пользуясь случаем, как я уже сказал, поздравить вас с юбилеем, который вы недавно отметили, пожелать здоровья Вам, дальнейших успехов, и уверен, что все присутствующие меня поддержат", - отметил Мишустин.