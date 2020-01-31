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В Госдуме оценили выход Великобритании из ЕС
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РИА Новости

В Госдуме оценили выход Великобритании из ЕС

14:28 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза может сделать Лондон более серьезным конкурентом для Европы, особенно в связи с охлаждением отношений европейских партнеров и Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Депутат считает, что после выхода из ЕС Великобритания обретает большую самостоятельность, снимает с себя обязательства следовать диктату "брюссельских бюрократов" и может начать развивать новые направления и формы сотрудничества.
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"В политическом аспекте Brexit в определенном смысле тоже развяжет руки Лондону в отношении усиления партнерства с США, которое и так активно развивалось в пику ЕС. Развод ЕС и Великобритании может сделать Лондон более серьезным конкурентом Европы, особенно на фоне охлаждения отношений европейских партнеров с Вашингтоном", - заявил Железняк.
При этом, считает депутат, изменения в конфигурации взаимодействия между Лондоном и Брюсселем вряд ли отразятся на политике кабинета министров Бориса Джонсона в отношении РФ.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает британский премьер Борис Джонсон.
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BrexitГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякВеликобританияВ мире
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