В Госдуме оценили выход Великобритании из ЕС

"В политическом аспекте Brexit в определенном смысле тоже развяжет руки Лондону в отношении усиления партнерства с США, которое и так активно развивалось в пику ЕС. Развод ЕС и Великобритании может сделать Лондон более серьезным конкурентом Европы, особенно на фоне охлаждения отношений европейских партнеров с Вашингтоном", - заявил Железняк.

При этом, считает депутат, изменения в конфигурации взаимодействия между Лондоном и Брюсселем вряд ли отразятся на политике кабинета министров Бориса Джонсона в отношении РФ.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает британский премьер Борис Джонсон.