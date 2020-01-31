В Сургутском районе ХМАО бизнесмены введут дисконт для льготников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Десять представителей бизнес-сообщества в Сургутском районе Десять представителей бизнес-сообщества в Сургутском районе ХМАО подключились к социальной акции "Забота", которая позволит многодетным семьям, ветеранам, пенсионерам и донорам получать скидки на товары и услуги, сообщили РИА Новости в районной администрации.

Социальную акцию в районе запустили осенью 2019 года. Как уточнили в муниципалитете, она предусматривает появление специальных карт, которые дадут возможность льготным категориям жителей экономить на покупке товаров и услугах от 3% в точках продаж предпринимателей-участников. Выгода для бизнесменов заключается в дополнительном привлечении клиентов, покупателей, считают авторы идеи, в свою очередь, обладатели карт смогут снизить свою финансовую нагрузку, к тому же пользоваться скидками разрешат их родственникам.

"Партнерами социального проекта уже стали 10 представителей местного бизнес-сообщества. Владельцы магазинов, аптек, производители товаров и услуг - многие из них согласились предоставить скидки будущим обладателям специальной карты "Забота". Их владельцами в скором времени смогут стать многодетные или малообеспеченные семьи, пенсионеры, ветераны войны и боевых действий, доноры и волонтеры", - пояснили в администрации.

В мэрии уверены, что данный социальный проект реализуется именно в Сургутском районе неспроста, и ссылаются на инвестиционное послание главы районной администрации Андрея Трубецкого на 2020 год. В частности, в нем отмечается, что Сургутский район носит звание "Лидер бизнеса Югры", которым отмечает муниципалитеты окружная торгово-промышленная палата, в том числе за счет мер поддержки предпринимателей.