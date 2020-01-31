Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-01-31T15:23+0300
https://ria.ru/20200131/1564108757.html
В Сургутском районе ХМАО бизнесмены введут дисконт для льготников
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_0:264:3000:1952_1036x0_80_0_0_5d198ada8330717d1e159233ddfcca82.jpg
РИА Новости

В Сургутском районе ХМАО бизнесмены введут дисконт для льготников

14:23 31.01.2020 (обновлено: 15:23 31.01.2020)
58
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв - РИА Новости. Десять представителей бизнес-сообщества в Сургутском районе ХМАО подключились к социальной акции "Забота", которая позволит многодетным семьям, ветеранам, пенсионерам и донорам получать скидки на товары и услуги, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Социальную акцию в районе запустили осенью 2019 года. Как уточнили в муниципалитете, она предусматривает появление специальных карт, которые дадут возможность льготным категориям жителей экономить на покупке товаров и услугах от 3% в точках продаж предпринимателей-участников. Выгода для бизнесменов заключается в дополнительном привлечении клиентов, покупателей, считают авторы идеи, в свою очередь, обладатели карт смогут снизить свою финансовую нагрузку, к тому же пользоваться скидками разрешат их родственникам.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
18 декабря 2019, 13:00Ханты-Мансийский Автономный Округ
Расходы бюджета крупнейшего района Югры в 2020 году вырастут на 5%
"Партнерами социального проекта уже стали 10 представителей местного бизнес-сообщества. Владельцы магазинов, аптек, производители товаров и услуг - многие из них согласились предоставить скидки будущим обладателям специальной карты "Забота". Их владельцами в скором времени смогут стать многодетные или малообеспеченные семьи, пенсионеры, ветераны войны и боевых действий, доноры и волонтеры", - пояснили в администрации.
В мэрии уверены, что данный социальный проект реализуется именно в Сургутском районе неспроста, и ссылаются на инвестиционное послание главы районной администрации Андрея Трубецкого на 2020 год. В частности, в нем отмечается, что Сургутский район носит звание "Лидер бизнеса Югры", которым отмечает муниципалитеты окружная торгово-промышленная палата, в том числе за счет мер поддержки предпринимателей.
В частности, с прошлого года власти района выделяют гранты до 5 миллионов рублей малым предприятиям, готовым создать не менее 15 рабочих мест, а в этом году планируют активнее помогать местным производителям, желающим выйти в федеральные торговые сети. Как подчеркнули в администрации Сургутского района, для муниципалитета это важно в контексте объема налоговых поступлений, которые в 2018 году впервые превысили 300 миллионов рублей, а в 2019-м показали рост еще на 11 миллионов рублей.
Ноутбук
18 декабря 2019, 09:00Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре запустили новый электронный ресурс для школ
300000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
Работники санитарно-карантинного контроля
Межведомственный штаб для борьбы с коронавирусом создан в Ленобласти
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время осмотра парка новых автобусов
Главе Верхневолжья показали новые автобусы
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров
Егоров: программу Татарстана "Наш двор" можно транслировать на регионы
Пожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах
Председатель правления АО МСП Банк Дмитрий Голованов
"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей
Ульяновск. Архивное фото
"Т Плюс" вложит 1,1 млрд рублей в систему теплоснабжения Ульяновска
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ГЭХ ожидает рост чистой прибыли ОГК-2 по РСБУ за 2019 год на 7%
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан выделит работникам культуры землю в сельской местности
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Мединский назвал Ялтинскую систему международных отношений правильной
Александр Коновалов
Биография Александра Коновалова
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль оценил организацию школьной медицины на "троечку с минусом"
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Власти Татарстана рассказали о приготовлениях к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния