Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было

"Не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет показан значительный прогресс… Президента Зеленского мы всегда будем рады приветствовать в Вашингтоне и уверены, что такая встреча состоится", - сказал Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.