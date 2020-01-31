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Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было
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РИА Новости

Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было

14:22 31.01.2020 (обновлено: 14:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерГоссекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не было никаких условий для визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, нужно найти подходящий момент.
"Не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет показан значительный прогресс… Президента Зеленского мы всегда будем рады приветствовать в Вашингтоне и уверены, что такая встреча состоится", - сказал Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он также заявил, что между странами "есть много работы", в частности, в США видят экономические возможности для американских предприятий на Украине.
Зеленский в свою очередь заявил, что не хочет быть "политическим путешественником", и рассчитывает, что его будущий визит будет предметным.
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"Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран, но я хочу сказать, что быть президентом Украины - это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну. Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, о чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", - заявил президент Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что визит Зеленского в США до принятия решения по импичменту американскому президенту Дональду Трампу несвоевременен.
Палата представителей в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
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