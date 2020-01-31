Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T14:17+0300
https://ria.ru/20200131/1564108442.html
"Связному" неизвестно о приостановке поставок техники из Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/151962/81/1519628185_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_ed704e0d28cb12d914db2615bd8cfa64.jpg
РИА Новости

"Связному" неизвестно о приостановке поставок техники из Китая

14:17 31.01.2020
358
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис компании "Связной" в Москве
Офис компании Связной в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Офис компании "Связной" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" не обладает информацией о приостановке ввоза электроники из Китая, все поставки выполняются согласно обязательствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за коронавируса. По словам одного из собеседников издания, компании разослали партнерам письма, в которых перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля, и есть вероятность, что срок может быть продлен.
В компании "Связной" не подтвердили эту информацию.
"Мы не располагаем информацией об изменениях в графике поставок товаров от наших партнеров. В настоящий момент все поставки выполняются согласно обязательствам", - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе Группы "М.Видео-Эльдорадо" в свою очередь сообщили, что на данный момент у компании нет сложностей с ассортиментом и наличием товаров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
010000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаZTEКоммерсантъHuawei TechnologiesAppleКитайРоссияУханьЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
В ЕАЭС обсудят сроки создания Евразийской сети промышленной кооперации
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Трасса газопровода Сила Сибири
Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири"
В лаборатории
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
Международная космическая станция
Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС
Врач в одном из больничных отделений
Врач рассказал о восстановлении вылечившихся от коронавируса пациентов
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было
Запуск баллистической ракеты РС-18 Стилет с космодрома Байконур
В России продлят эксплуатацию ракет-носителей "Авангардов"
Сотрудник полиции
В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Россия приняла решение о начале эвакуации граждан из Уханя и Хубэя
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
В Ростове-на-Дону провели учения по противодействию коронавирусу
Пульт от телевизора
Посольство в Ереване удивлено словами "о несущем угрозу" российском ТВ
Самолет в небе
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
Лента новостейМолния