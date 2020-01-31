"Связному" неизвестно о приостановке поставок техники из Китая

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" не обладает информацией о приостановке ввоза электроники из Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" не обладает информацией о приостановке ввоза электроники из Китая , все поставки выполняются согласно обязательствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В пятницу газета " Коммерсант " со ссылкой на источники сообщила, что производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за коронавируса. По словам одного из собеседников издания, компании разослали партнерам письма, в которых перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля, и есть вероятность, что срок может быть продлен.

В компании "Связной" не подтвердили эту информацию.

"Мы не располагаем информацией об изменениях в графике поставок товаров от наших партнеров. В настоящий момент все поставки выполняются согласно обязательствам", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Группы "М.Видео-Эльдорадо" в свою очередь сообщили, что на данный момент у компании нет сложностей с ассортиментом и наличием товаров.