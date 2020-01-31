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В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями
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РИА Новости

В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями

14:14 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин и женщины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"По версии следствия, днем 29 января 2020 года в квартире, расположенной в поселке Дубинино Шарыповского района, обнаружены тела 33-летнего мужчины и его соседей - 44-летнего мужчины и его 40-летней сожительницы с ножевыми ранениями. Со слов соседей, мужчины и женщина ранее употребляли наркотики", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК (убийство).
По данным регионального главка МВД, в Дубинино для раскрытия преступления направлены сотрудники краевого управления уголовного розыска.
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