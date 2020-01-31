В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями

"По версии следствия, днем 29 января 2020 года в квартире, расположенной в поселке Дубинино Шарыповского района, обнаружены тела 33-летнего мужчины и его соседей - 44-летнего мужчины и его 40-летней сожительницы с ножевыми ранениями. Со слов соседей, мужчины и женщина ранее употребляли наркотики", - говорится в сообщении.