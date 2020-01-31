В Ростове-на-Дону провели учения по противодействию коронавирусу

Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Межведомственное учение по противодействию Межведомственное учение по противодействию распространению коронавируса провели в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону , сообщает пресс-служба авиагавани.

"В международном аэропорту "Платов" прошли внеплановые тактико-специальные учения по выявлению, локализации и ликвидации очага опасной инфекционной болезни, вызванной коронавирусом", - говорится в сообщении.

Во время учений отрабатывалось взаимодействие служб аэропорта, управления Роспотребнадзора по Ростовской области, регионального министерства здравоохранения, государственных контрольных органов в пункте пропуска.

"По легенде учений, на борту воздушного судна, прибывшего рейсом из города Санья, Китай, обнаружен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом. В ходе учений отработан комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинская эвакуация инфекционного больного в специализированное инфекционное отделение больницы в Ростове-на-Дону с использованием биобэга", - сообщает пресс-служба.

Участники показали высокую скоординированность действий.

Кроме того, в аэропорту принят ряд профилактических мер, призванных не допустить распространение коронавируса. Так, на рейсах, прибывающих из Китая , Таиланда, а также из Стамбула, являющегося крупным международным пересадочным центром, ведется анкетирование пассажиров и двойной тепловизионный контроль с помощью портативных и стационарных тепловизоров.

Сотрудники аэропорта, контактирующие с пассажирами, прибывающими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обеспечены необходимыми средствами защиты. В залах прилета увеличено количество влажных уборок с применением дезинфецирующих средств, для обеззараживания воздуха используются ультрафиолетовые лампы.