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В Ростове-на-Дону провели учения по противодействию коронавирусу
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону провели учения по противодействию коронавирусу

14:14 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Межведомственное учение по противодействию распространению коронавируса провели в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба авиагавани.
"В международном аэропорту "Платов" прошли внеплановые тактико-специальные учения по выявлению, локализации и ликвидации очага опасной инфекционной болезни, вызванной коронавирусом", - говорится в сообщении.
Во время учений отрабатывалось взаимодействие служб аэропорта, управления Роспотребнадзора по Ростовской области, регионального министерства здравоохранения, государственных контрольных органов в пункте пропуска.
"По легенде учений, на борту воздушного судна, прибывшего рейсом из города Санья, Китай, обнаружен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом. В ходе учений отработан комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинская эвакуация инфекционного больного в специализированное инфекционное отделение больницы в Ростове-на-Дону с использованием биобэга", - сообщает пресс-служба.
Московский Кремль
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Участники показали высокую скоординированность действий.
Кроме того, в аэропорту принят ряд профилактических мер, призванных не допустить распространение коронавируса. Так, на рейсах, прибывающих из Китая, Таиланда, а также из Стамбула, являющегося крупным международным пересадочным центром, ведется анкетирование пассажиров и двойной тепловизионный контроль с помощью портативных и стационарных тепловизоров.
Сотрудники аэропорта, контактирующие с пассажирами, прибывающими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обеспечены необходимыми средствами защиты. В залах прилета увеличено количество влажных уборок с применением дезинфецирующих средств, для обеззараживания воздуха используются ультрафиолетовые лампы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайРостов-на-ДонуПроисшествия
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