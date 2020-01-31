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В ЕАЭС обсудят сроки создания Евразийской сети промышленной кооперации
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РИА Новости

В ЕАЭС обсудят сроки создания Евразийской сети промышленной кооперации

14:11 31.01.2020 (обновлено: 14:14 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Важно не затягивать с созданием Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, она должна заработать в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
"Важно не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Сегодня примем решение по актуализации сроков осуществления проекта и объемах его финансирования", - сказал Мишустин.
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Он добавил, что эта сеть должна заработать уже в следующем году.
В августе участники заседания Евразийского межправсовета по итогам своей встречи приняли пакет документов, в том числе о паспорте проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияАлма-АтаЭкономика
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