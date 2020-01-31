В ЕАЭС обсудят сроки создания Евразийской сети промышленной кооперации

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Важно не затягивать с созданием Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, она должна заработать в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
"Важно не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Сегодня примем решение по актуализации сроков осуществления проекта и объемах его финансирования", - сказал Мишустин.
1 октября 2019, 05:59Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Он добавил, что эта сеть должна заработать уже в следующем году.
В августе участники заседания Евразийского межправсовета по итогам своей встречи приняли пакет документов, в том числе о паспорте проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".